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Demet Akalın: Bel ağrımdan duramıyorum

Önceki gün ödül töreninde sahne alan Demet Akalın, çok yoğun çalıştığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, "Bel ağrımdan duramıyorum. Bu aralar biraz frene basacağım" dedi

Demet Akalın: Bel ağrımdan duramıyorum - Magazin haberleri
"Bel ağrımdan duramıyorum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir'deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.

İş, sanat ve siyaset dünyasının birçok ismini bir araya getiren gecede ünlüler geçidi de yaşandı. Ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz gerçekleştirdi.

"BEL AĞRIMDAN DURAMIYORUM"

Gecenin finalinde sahne alan Demet Akalın (49), muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Baştan aşağı leopar kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, "Bu aralar çok yoğun çalışıyorum. Bel ağrımdan duramıyorum. Bu aralar biraz frene basacağım." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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