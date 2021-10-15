Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir'deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.

İş, sanat ve siyaset dünyasının birçok ismini bir araya getiren gecede ünlüler geçidi de yaşandı. Ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz gerçekleştirirken, finalde ise Demet Akalın sahne aldı.

"Çocuklar Gülsün Diye" projesiyle, "Yılın Eğitime Destek Projesi" ödülünün sahibi olan Gülben Ergen (49), törene ayağı sargılı ve bastonlu bir halde katıldı. Geçtiğimiz hafta evinde ayak bileğini burkarak, düşen Ergen, objektiflere poz verdi.