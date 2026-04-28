Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi için yönetmelik çıkacak
Sosyal medya düzenlemesi... Bakan Göktaş: Çocuklarımızı büyük şirketlerin, dijital ve teknolojik şirketlerin, algoritmaların insafına bırakmayacağız. Bir yönetmelik çıkacak, 6 ay içerisinde bu düzenlemeye geçtiğimizde Türkiye'de sosyal medya düzenlememiz fiilen hayata geçmiş olacak. Yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. Çok kapsamlı bir politika ve güvenli. Türkiye bu konuda öncü ülkelerden biri.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 12:08
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ