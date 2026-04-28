Bakan Göktaş: Sosyal medya düzenlemesi için yönetmelik çıkacak

Belçika Büyükelçisi Van de Velde: İki ülke arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü

Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti 10–14 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Misyon öncesi Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü. Türkiye, AB dışındaki ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD ve Çin'den sonra Belçika'nın dördüncü büyük ortağı ve bu durum artmaya devam ediyor" dedi