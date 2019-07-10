Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMüzikDemet Akalın beyazlar içinde sahneye çıktı - Magazin haberleri

Demet Akalın beyazlar içinde sahneye çıktı

İHA

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, beyaz mini tül elbise ile hayranlarından büyük beğeni topladı. Hayranları ünlü sanatçının söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmadı

Demet Akalın

İHA'nın haberine göre; Türk Pop Müziğinin yıldızlarından Demet Akalın, Bodrum’da sahne aldı. Konserde saatler önce mekana gelen Akalın hayranları, mekanı doldurdu.

BEYAZ TÜL ELBİSESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Beyaz bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, hem kulağa hem de göze hitap etti. Akalın, hayranlarınca büyük beğeni topladı. Akalın’ın dansçıları da beyaz elbiseler ile şov yaptı. Konserlerinde daha rahat ve dünyaca ünlü pahalı markaların eşofmanlarını tercih eden Akalın, giydiği beyaz mini elbisesi ile ezber bozdu.

Sahneye "Esiyor" adlı yeni şarkısı ile çıkan Demet Akalın, eski ve yeni albümünden şarkılarını da seslendirdi. Hayranları ünlü sanatçının söylediği şarkılarla bir an olsun yerinde durmadı.

Gece geç saatlere kadar devam eden konserde Akalın, sahnedeki enerjisiyle de beğeni topladı.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Merve Özbey: Eski sevgiliye mesaj atmak serbest - Magazin haberleri
MÜZİK"Eski sevgiliye mesaj atmak serbest"
Işın Karaca'nın 'etli ekmek' sitemi - Magazin haberleri
MÜZİK"Bir parça da bana getirseydiniz"
Volkan Konak: CD çalar gibi konser yapanlardan değilim - Magazin haberleri
MÜZİK"CD çalar gibi konser yapanlardan değilim"
İsmail YK ve Tuğçe Kandemir, Ordu'da konser verdi - Magazin haberleri
MÜZİKOrdu'da konser verdiler
Ereğli'de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı - Magazin haberleri
MÜZİKEreğli'de Koray Avcı ve Yıldız Tilbe rüzgarı
Teoman: Yoğun bir konser maratonu bizi bekliyor - Magazin haberleri
MÜZİK"Yoğun bir konser maratonu bizi bekliyor"
Fettah Can gönüllere taht kurdu - Magazin haberleri
MÜZİKFettah Can gönüllere taht kurdu
Simge: Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk - Magazin haberleri
MÜZİK"Bu inanılmaz bir güç ve mutluluk"
Ümit Besen ve Pamela, Cezaevinde sahneye çıkacak - Magazin haberleri
MÜZİKCezaevinde sahneye çıkacaklar
Yalın'ın yeni single çalışması 'Deme Bana Yokum' müzikseverlerle buluştu - Magazin haberleri
MÜZİK'Deme Bana Yokum' müzikseverlerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X