DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ



Ancak ikili ile ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yaman'la yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin, dudak dudağa görüntülendi.

GÖZLER CAN YAMAN'A ÇEVRİLDİ



İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisi, Leotta ile Friedkin'ın romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası tüm gözler Can Yaman'a çevrildi. Yaman ile Leotta'nın birlikte çekildiği fotoğrafların hala sosyal medya hesaplarında yer aldığı da görüldü.