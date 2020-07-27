'Beni öyle mutlu ediyorsun ki...'

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Son dönemde kadına şiddet olayların artmasından sonra ünlü kadın simalar, Instagram'dan bir akım başlattı. '#challengeaccepted' etiketiyle fotoğraflarını paylaşan popüler isimler, hemcins arkadaşlarına meydan da okuyarak destek olmalarını istedi. Birçok ünlü isim konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise bu akıma tepki gösterdi. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir tane kadına şiddete cümle kurmazlar! İş afilli fotoğraf koymaya gelince '#challenge...' Hadi lan oradan! Sıfır samimiyet..." ifadelerini kullandı.