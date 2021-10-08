Cemal Toktaş: 'Yalancı'nın senaryosu beni çok etkiledi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir süredir Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olarak ekranlardaydı. Daha önce Seda Sayan'ın da sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'yı bırakan Demet Akalın programı bıraktığını açıkladı.

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN NEDEN AYRILDI?

Fenomen magazin programı 2. Sayfa'da Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığı iddila edilince Demet Akalın programa telefonla bağlandı. İddiaları doğrulayan Demet Akalın programdan 10 gün önce ayrıldığını açıkladı. Akalın programdan ayrılmasının nedeninin yoğun çalışma temposu olduğunu söyledi. Akalın telefon bağlantısında " Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım." dedi.