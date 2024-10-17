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        Haberler Magazin Demet Akalın: Hira bileklerini kırdı

        Demet Akalın: Hira bileklerini kırdı

        Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın spor yaparken el bileklerini kırdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:58
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        "Hira bileklerini kırdı"
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        Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, talihsiz bir kaza geçirdi.

        Demet Akalın, Hira'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "2 hafta önce ters köprü yaparken iki bileği de kırdık. Evet, yazılsın istemedi Hira. Arayan herkese teşekkürler. İyiyiz, alçıda kollarımız. Okula gidiyoruz. Kurban kesmedik. Onun yerine park yaptırıyorum onun adına... Rabbim tüm çocukları korusun...

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        #Hira
        #Demet Akalın
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