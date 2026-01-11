Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Akalın'ın hedefinde şimdi de Edis var - Magazin haberleri

        Demet Akalın'ın hedefinde şimdi de Edis var

        Demet Akalın'ın sektördeki En Çok Dinlenme' savaşlarına ve ödül törenlerine yönelik sert çıkışlarına devam ediyor. Akalın, önce rapçi BLOK3 ile kuşak çatışmasına girerken şimdi de hedefine Edis'i aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 11.01.2026 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hedefinde şimdi de Edis var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Her şey Demet Akalın’ın Spotify listelerindeki manipülasyon iddialarını gündeme getirmesiyle başladı.

        'En Çok Dinlenme Listesi'nde ilk sırada yer alan Blok3’ün Akalın'a cevabı gecikmedi; "Annemden büyük, trendleri yakalayamaması normal" diyerek tartışmaya yaş faktörünü dâhil etti.

        Demet Akalın’ın Blok3 sahne adlı Hakan Aydın'ın bu çıkışına; "Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Sen önce bir 30 seneyi devir de görelim."

        "Tartışma büyüdü"
        "Tartışma büyüdü" Haberi Görüntüle

        Tartışma bu şekilde sürerken Demet Akalın, bu kez hedefine Edis’i aldı. Bir röportajında Edis’in aldığı ödülleri sorgulayan Akalın; "Bu sene hiçbir şey yapmadı, nasıl ödül aldı?" diyerek yeni bir polemiğin kapısını araladı.

        Edis'in Demet Akalın'a cevabını bizzat sahneden verdi. Katıldığı bir ödül töreninde mikrofonu eline alan Edis, isim vermeden Akalın’a şu sözlerle taş attı; "İnşallah seneye de çağırırsınız; tabii ödül almam kimseyi rahatsız etmeyecekse..."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da hortum çıktı; denizde dev dalgalar oluştu

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

        #Demet Akalın
        #Edis
        #Blok3
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Türkiye Kupası Fenerbahçe Opet'in!
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Kargo patladı! 2 yaralı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Trump'tan Küba'ya uyarı
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli kar alarmı!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        Dursun Özbek'ten Süper Kupa sonrası açıklama!
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        İran Cumhurbaşkanı: Halkı dinlemeye hazırız
        Antalya'yı fırtına vurdu!
        Antalya'yı fırtına vurdu!
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "En dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        "Psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçti!"
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        En iyi 10 doğaüstü dizi!
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Zincirlikuyu’da tecavüz kabusu!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Lastik adam ve lüks restoranların buluşma noktası!
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Mahalleyi ayağa kaldırdı! Sesi duyan koştu
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Antrenman kadar önemli! Sporcu çocuk ne yemeli ne yememeli?
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        Fırtına tabelayı uçurdu! Yaşam mücadelesi veriyor
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        ABD'de ICE görevlilerine tepki protestoları
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Beşiktaş'ta yeni hedef Nuno Tavares!
        Esir liderler
        Esir liderler
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası
        "Trump Grönland için askeri plan talimatı verdi" iddiası