Demet Akalın'ın hedefinde şimdi de Edis var

Her şey Demet Akalın’ın Spotify listelerindeki manipülasyon iddialarını gündeme getirmesiyle başladı.

'En Çok Dinlenme Listesi'nde ilk sırada yer alan Blok3’ün Akalın'a cevabı gecikmedi; "Annemden büyük, trendleri yakalayamaması normal" diyerek tartışmaya yaş faktörünü dâhil etti.

Demet Akalın’ın Blok3 sahne adlı Hakan Aydın'ın bu çıkışına; "Saygısız ve terbiyesiz… Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Sen önce bir 30 seneyi devir de görelim."

Tartışma bu şekilde sürerken Demet Akalın, bu kez hedefine Edis’i aldı. Bir röportajında Edis’in aldığı ödülleri sorgulayan Akalın; "Bu sene hiçbir şey yapmadı, nasıl ödül aldı?" diyerek yeni bir polemiğin kapısını araladı.

Edis'in Demet Akalın'a cevabını bizzat sahneden verdi. Katıldığı bir ödül töreninde mikrofonu eline alan Edis, isim vermeden Akalın’a şu sözlerle taş attı; "İnşallah seneye de çağırırsınız; tabii ödül almam kimseyi rahatsız etmeyecekse..."