Kızı Hira'nın Türkçe kitabındaki heceleme örnekleriyle ilgili "Ben yapsam içimden geçersiniz. Yani 40 yıldır bildiğimiz şeyleri niye birinci sınıfta değiştirirler, hangi akla hizmet anlamıyorum ki?" diyerek gönderisine Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) etiketlemişti.

Şarkıcının isyanı üzerine bu kelimelerin Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre hangisinin doğru olduğu merak konusu olmuştu.