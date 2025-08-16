Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akalın konser öncesi güneş banyosu - Magazin haberleri

        Demet Akalın konser öncesi güneş banyosu

        Demet Akalın, rapçi Sefo ile vereceği konser öncesi Bodrum Torba'da hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 10:24 Güncelleme: 16.08.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konser öncesi güneş banyosu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Demet Akalın, Sefo ile vereceği konser öncesinde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

        Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Torba'da konakladıkları bir otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcıya, modacı Tolga Çam da eşlik etti. Pembe renkli puantiyeli bir bikini giyen Akalın, gün boyunca güneşlendi.

        REKLAM

        Şarkıcı, bir ara sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Okan Kurt ise gün boyunca elinden telefonu düşürmedi ve iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Demet Akalın
        #Okan Kurt
        #Hira Kurt
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        Tarihi örnekleriyle, sembol diplomasisi
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        13 kent için "sarı" alarm! Fırtınanın hızı: 70 km!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Biri sönüp diğeri başlıyor... 5 kentimiz alev alev!
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Evren ne renk? Bakın bilimin cevabı neymiş!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor