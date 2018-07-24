3 | 13

Habertürk muhababiri Hakan Yağcı'nın haberine göre Gümüşlük’te bulunan bir restorana önce Demet Akalın eşi ve kızıyla geldi. Akalın’dan 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi ile gelerek Akalın’ın hemen arka masasına oturdu.