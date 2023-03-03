Demet Akbağ afet bölgesinde: Kahramanmaraşlı çocuklarlaydık

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler sonrasında Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan usta oyuncu Demet Akbağ, depremzedeler için kolları sıvadı.