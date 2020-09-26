Usta oyuncu Demet Akbağ, önceki gün iki farklı noktada görüntülendi. İlk olarak Bebek sahilinde yürüyüş yapan Demet Akbağ, akşam saatlerinde ise Nişantaşı'nda iş görüşmesine katıldı.

Demet Akbağ, "TV ve dijitalle ilgili görüşmeler yaptık. Toplantılar halindeyiz." dedi

Ünlü oyuncu, genç kalmanın formülünü ise şöyle anlattı: "Yıllardır sporumu yaparım. Bir avantajım var şekerle aram iyi değil, tatlı sevmem. Şekerin bir zehir olduğu söyleniyor. Birazcık da aileden genetik miras sanırım. Geceleri yemek yiyip yatmam."

Demet Akbağ, estetik ve botokslu oyuncularla ilgili dillendirilen, "Rol yapamıyorlar" sözleriyle ilgili konuştu. Akbağ, "Mimikleri yok edecek kadar, sizi bambaşka bir insan haline getirecek kadar değil. Mesela 'Benim çenem yoktu buraya çene kondurdum' deyince başka bir insan oluyorsun. Doğru, hafif yapılmış bir botoks, kimsenin anlamayacağı ileriye yönelik operasyonlar, gençleştirmeler onlar olduğu sürece bence iyidir." dedi.

Hazal Kaya'nın "Kilolu kadın oyunculara başrol verilmiyor" sözleri Demet Akbağ'a da hatırlatıldı.

Usta sanatçı, "Karakterin kilolu oyuncu olması gerekiyorsa yana yakıla belki de kilolu oyuncu aranıyordur. Söz konusu olan standart dizilerimizse güzel kızımız, yakışıklı erkeğimiz... Ekranında insanın bedenine, kilosuna birkaç kilo daha kattığını düşünürsek olabilir. Kendimden biliyorum beni normal hayatımda sokakta her gören 'Ekrandakinden daha zayıfsınız' diyor. Buradan anlıyorum ki ekran bizi biraz daha şişman gösteriyor. Hazal'ın söylediği herhalde bu sebepten olsaki genç kız rolleri içindir. Genç kız rollerinde biraz daha zayıf olmak avantajlıdır, doğrudur. Biraz da oyunculukta kariyer yapmak isteyen birisi kilosuna dikkat edecek" dedi.

Demet Akbağ'ın sahilde yürüyüş yaparken sağ kolundaki yara bandı dikkat çekti. Akbağ, bandı soran gazetecilere "Önemli bir şey değil. Basit bir tahlil" yanıtını verdi.