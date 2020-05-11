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Demet Akbağ, 'Bi Kahve Sohbeti' adını verdiği Instagram canlı yayınında oyuncu İbrahim Büyükak'ı ağırladı. Programda karantina sürecinin nasıl geçtiğini anlatan Akbağ, şu şekilde konuştu:

Bu dönem benim kuşağımın teknoloji ile sınavı. Evde olmayı seven insanlardanım. Vakitsizlikten okuyamadığımız kitaplar, izleyemediğimiz filmler birikmişti. Bunlarla vakit geçirmek başta hoştu ama zamanla kapının çalmaması travmatik bir hal yaratmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eşi Nurdan Beşen Büyükak ile gerekli izolasyon kurallarına uyan Büyükak da, 'Yol Arkadaşım' filmiyle ilgili, "Yol Arkadaşım 3’ü yapmak istiyoruz ama bu yıl olmaz. Ayrıca bir müzikal projemiz var. Batı müzikali tarzı değil de biraz daha bize uygun arabesk olacak" dedi.

Akbağ ise, komedyen Ata Demirer ile başrolünü paylaştığı 'Eyvah Eyvah' film serisine devam edebileceklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"NELER OLACAĞINI İLERİDE GÖRECEĞİZ"

Virüs hadisesinden önce oturduk Ata ile 'Eyvah Eyvah'ın toplantısını yaptık. Aklımızda bir şeyler vardı. Sonra Ata eve kapandı dedi ki 'Çok içimize sinerse yapalım. Şu anda hikayede baştan sona giriş, geliş, sonuç göremiyorum. Göremediğim için de bugüne kadar yapmış olduğumuz, seyircinin sevdiği seriye ihanet etmek istemiyorum.' Neler olacağını ileride göreceğiz.

"ONUN FOTOĞRAFINI ÖPMEK UĞURUM OLDU"

Demet Akbağ, bunun üzerine İbrahim Büyükak'ın, "Sahneye çıkmadan önce bir uğurunuz var mı? sorusuna verdiği cevapla takipçilerini duygulandırdı. Akbağ, şu şekilde yanıtladı:

2000 yılı sonrası 'Otogargara'dan sonra gelişti. Gürdal Tosun vefat ettikten sonra onun fotoğrafını öpmek uğurum oldu ve bir daha hiç unutmadım. Gürdal'ın fotoğrafı kulisimde dururdu. Çünkü 'Otogargara'yı oynarken tek uğurum ikimiz sahne ağzında beklerken birbirimizin eline vurmaktı.