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        Haberler Objektife Takılanlar Demet Akbağ'dan sirtaki açıklaması: Kendi işimi kendim görmeye alışığım - Magazin haberleri

        Demet Akbağ'dan sirtaki açıklaması: Kendi işimi kendim görmeye alışığım

        Geçtiğimiz günlerde Fedon'u dinlemeye giden ve gecenin ilerleyen saatlerinde sirtaki yapıp kırdığı tabakları süpüren Demet Akbağ, samimi açıklamalarda bulundu; "Bir yerimize batacaktı. Ben kendi işimi kendim görmeye alışığım o yüzden 2 dakikada süpürüverdim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:38
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        "Kendi işimi kendim görmeye alışığım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akbağ, katıldığı bir törende objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta oyuncu, sosyal medyada gündem olan sirtaki videoları hakkında konuştu.

        "2 DAKİKADA SÜPÜRÜVERDİM"

        Geçtiğimiz günlerde Fedon'u dinlemeye giden Demet Akbağ, ünlü şarkıcıyla şarkı söyleyip, sirtaki yapmıştı. Akbağ, daha sonra kırdığı tabakları yerden süpürmüştü. O görüntüleri hakkında samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu; "Bir yerimize batacaktı. Üstündeyim, yürüyemedim de. Ben kendi işimi kendim görmeye alışığım o yüzden 2 dakikada süpürüverdim" dedi.

        "ARKADAŞLARIM ÇOK ISRAR ETTİ"

        Demet Akbağ, ardından; "Çok yoğundum ama arkadaşlarım çok ısrar etti. Fedon da kanseri yendi. Güneş bu kadar da zararlı değilmiş. Yıllardır adam güneşin altında yendi kanseri. 'Birkaç saat de kendime ayırabilirim' diyerek anlık aldım bileti gittim onun yanına vallahi" diyerek güldü.

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        #demet akbağ
        #fedon
        #sirtaki
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