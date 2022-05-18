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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Çika: Annemi sahnede görmekten çok mutluyum

Demet Akbağ ile oğlu Ali Çika, önceki gün Arnavutköy'deydi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çika, "Annemi sahnede görmekten çok mutluyum." diyerek, duygularını dile getirdi

HABERTURK.COM
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Demet Akbağ, önceki akşam oğlu Ali Çika ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda yemek yedi. "Aydınlıkevler" adlı oyunla tiyatro sahnelerine geri dönen Akbağ, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

    "HER OYUNDA AYRI BİR HEYECAN"

    29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de sevenlerinin karşısına çıkacak olan Demet Akbağ, "Her oyunda ayrı bir heyecanla sahneye çıkıyorum. Bu yaz bol bol turne yapacağız." dedi.
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    "ANNEMİ SAHNEDE GÖRMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

    Akbağ'ın merhum eşi Zafer Çika ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Çika ise, "Ben de oyunu çok keyifle izledim. Annemi sahnede görmekten çok mutluyum." ifadelerini kullanarak, duygularını dile getirdi.
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, 2019 yılında İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Ahmet Mümtaz Taylan ile kızı Ayşe Dilan
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Demet Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çıka: Onu sahnede görmekten çok mutluyum

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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