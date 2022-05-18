Ali Çika: Annemi sahnede görmekten çok mutluyum

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Demet Akbağ, önceki akşam oğlu Ali Çika ile birlikte Arnavutköy'deki bir mekanda yemek yedi. "Aydınlıkevler" adlı oyunla tiyatro sahnelerine geri dönen Akbağ, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

"HER OYUNDA AYRI BİR HEYECAN"

29-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de sevenlerinin karşısına çıkacak olan Demet Akbağ, "Her oyunda ayrı bir heyecanla sahneye çıkıyorum. Bu yaz bol bol turne yapacağız." dedi.