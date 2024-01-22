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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Demet Cengiz'den yeni roman: İçimde Yanan Nehir

        Demet Cengiz'den yeni roman: İçimde Yanan Nehir

        Demet Cengiz, biyografik romanı 'İçimde Yanan Nehir' ile yeniden okurlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:11
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        Demet Cengiz'den biyografik roman
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        Yazar Demet Cengiz beğenilen ilk romanı 'Adımı Deniz Koydular'ın ardında ikinci romanı 'İçimde Yanan Nehir' okuyucularıyla buluştu. Biyografik roman niteliği ile ön plana çıkan roman, Deniz’in ikizi Yeter’in ve ilk aşkı Nile’ın yaşam öykülerini merkezine alırken, gündeme getirilmekten korkulan evrensel birçok insanlık problemine ve özellikle de Türkiye’de görmezden gelinen aile içi şiddet, cinsel istismar, ağır yoksulluk gibi konulara başarıyla değiniyor.

        Cengiz’in 'İçimde Yanan Nehir' kitabının tanıtımı iş ve cemiyet hayatının katılımıyla BPR Guest House’da düzenlendi. Yoğun ilgi gören etkinliğe iş ve cemiyet hayatından; Ayşen Zamanpur, Sedef Orman, Sanem Oktar, Zehra Işık, Rima Kolbaşı, Emine Erdem, Cenk Akın, Nurdan Tümbek, Levent Erden, Orhan Tekeoğlu, Serdar Kuzuloğlu ve Selma Semiz katıldı.

        Adımı Deniz Koydular kitabı ile aile içi şiddet, cinsel istismar ve ağır yoksulluk gibi görmezden gelinen ve hasıraltı edilen tüm acıları ortaya döken Demet Cengiz, ilk romanından kopup gelen karakterlerin bilinmeyen yönlerini, kilitli kapılar ardında kalmış sırlarını ve çarpıcı hayat hikâyelerini, yine oldukça etkileyici bir dille “İçimde Yanan Nehir” de anlatıyor.

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        #Demet Cengiz
        #İçimde Yanan Nehir
        #biyografi
        #roman
        #yeni çıkanlar
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