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Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti

Geçtiğimiz ağustos ayında kızını kucağına alan Demet Evgar, önceki gün Sarıyer'deydi. Ünlü oyuncu, "Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte. Her günüm şükürle geçiyor" açıklamasını yaptı

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  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Demet Evgar, önceki gün Sarıyer'de gerçekleşen Cadılar Bayramı konseptli bir partiden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen Evgar, gazetecilerle sohbet etti.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "BAMBAŞKA BİR KİŞİ OLDUM"

    Demet Evgar, "Kostümüm 'Dracula'nın ağzını sulandıran bir kostüm oldu. Eşim (Levent Babataş) 'Dracula' kostümü ile kutluyor. Minik cadımız evde uyuyor. Zaten ev buraya yakın. Ben de gidip, geliyorum arada yanına. Ben gayet iyiyim çünkü bütün günümü kızım Mavi ile geçiriyorum. Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti. Bambaşka bir kişi oldum, tuhaf bir sakinlik geldi. Eşim ve ailem çok yardımcı oluyor bana bu süreçte ve her günüm şükürle geçiyor. Oyuncu olduğum için uykusuzluğa alışığım ama Mavi'den kaynaklı uykusuzluğum çok daha zevkli. Mavi çok huzurlu bir çocuk. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Her gün yeni bir deneyimle karşılaşıyorum. Mavi bana benziyor, gözleri de bana benziyor. Babayı da biraz andırıyor diyelim haydi" diyerek, gülümsedi.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "ONUN YANINDAN HİÇ AYRILMAK İSTEMİYORUM"

    "Kasım ayında yarım kalan albüm bitiyor. Onun dışında reklam filmim var" diyen ünlü oyuncu, "Dizi ya da sinema filmi şu an için düşünmüyorum çünkü Mavi'nin yanından hiç ayrılmak istemiyorum. Beni en çok heyecanlandıran Mavi şu anda, başka hiçbir şey değil. Mavi ile ilgili bir reklam teklifi gelirse olumlu bakmam çünkü ben çocukların tanınmama hakkının elinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "HERHANGİ BİR EK YATIRIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Evgar, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan çiftliğini büyüttüğü yönündeki söylentilere de açıklık getirdi. Demet Evgar, "Orası zaten hep vardı. Herhangi bir ek yatırım söz konusu değil. Yakın zaten. Sürekli gidip, geliyoruz ve Mavi'nin de orada büyümesini çok istiyorum" dedi.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "SIKIŞMIŞ BİR DÖNEMDEYDİM"

    Öte yandan Demet Evgar, daha önce yaşadığı hamilelik sürecini anlatmıştı. Demet Evgar, "Bebeğimi bedenimde misafir etmeden önce sıkışmış bir dönemdeydim. Kundalini kriya’sına başladım. 40 gün boyunca sabah 05.30’da kalkıp, meditasyon yaptım. Zaten o süreçte de hamile kaldım. Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00’te uyanıp, yoga yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"

    42 yaşındaki oyuncu, "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever" demişti.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "MAVİ'Yİ MUHTEMELEN KÖY OKULUNA YAZDIRIRIM"

    Bebeğini suda dünyaya getirmek istediğini ifade eden Evgar, "Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba’ demeyi bilmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

    Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter" demişti.
  • Demet Evgar: Hayatımda her şey değişti - Magazin haberleri

    "BABAANNEM GİTTİ, BANA KIZIMI GÖNDERDİ"

    Ayrıca Mavi'nin göbek adı 'Sebahat'in, babaannesinin ismi olduğunu belirten Demet Evgar, "Zaten babaannem gitti, kızımı bana gönderdi" şeklinde konuşmuştu.

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