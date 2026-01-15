Demet Özdemir'den Bradley Cooper açıklaması: Hem şaşırdık hem de sevindik

ABD'li ünlü oyuncu Bradley Cooper, katıldığı bir programda annesi Gloria Campano'nun bir Türk dizisi fanı olduğunu açıklamıştı. Cooper, annesini pandemi döneminde 'Erkenci Kuş' dizisini İngilizce alt yazıyla izlediğini söylemişti.

Kendi görüşlerine de yer veren Bradley Cooper; "Dizi gerçekten iyi" diyerek başrol oyuncusu Demet Özdemir için de "Oradaki kadın da iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, katıldığı bir ödül töreninde Bradley Cooper'ın açıklamaları hakkında konuştu.

Demet Özdemir, bu konuda; "Sizin aracılığınızla öncelikle annesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey tabii ki" diye konuştu. Ünlü oyuncu ayrıca; "Bu bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.