Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Demet Özdemir'den Bradley Cooper açıklaması: Hem şaşırdık hem de sevindik

        Demet Özdemir'den Bradley Cooper açıklaması: Hem şaşırdık hem de sevindik

        ABD'li ünlü oyuncu Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun Türk dizilerine olan hayranlığını dile getirerek Demet Özdemir'in başarılı bir oyuncu olduğunu söylemişti. Özdemir'den açıklama geldi; "Hem şaşırdık hem de sevindik"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hem şaşırdık hem de sevindik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li ünlü oyuncu Bradley Cooper, katıldığı bir programda annesi Gloria Campano'nun bir Türk dizisi fanı olduğunu açıklamıştı. Cooper, annesini pandemi döneminde 'Erkenci Kuş' dizisini İngilizce alt yazıyla izlediğini söylemişti.

        "Oradaki kadın da iyi"
        "Oradaki kadın da iyi"

        Kendi görüşlerine de yer veren Bradley Cooper; "Dizi gerçekten iyi" diyerek başrol oyuncusu Demet Özdemir için de "Oradaki kadın da iyi" ifadelerini kullanmıştı.

        Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano
        Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Özdemir, katıldığı bir ödül töreninde Bradley Cooper'ın açıklamaları hakkında konuştu.

        Demet Özdemir, bu konuda; "Sizin aracılığınızla öncelikle annesine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey tabii ki" diye konuştu. Ünlü oyuncu ayrıca; "Bu bizi hem şaşırttı hem de çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncu Ufuk Bayraktar ilk kez hakim karşısına çıkıyor

        Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi. (DHA)

        #Demet Özdemir
        #Bradley Cooper
        #Gloria Campano
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı