        Bradley Cooper: Annem Türk dizilerine bayılıyor

        Bradley Cooper: Annem Türk dizilerine bayılıyor

        Oyuncu Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun Türk dizilerine olan hayranlığını dile getirdi. Bradley, Demet Özdemir'i başarılı bulduğunu ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 09:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:12
        "Oradaki kadın da iyi"
        Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun bir Türk dizisi fanı olduğunu açıkladı. Cooper, konuk olduğu Joe Rogan Experience isimli bir programda hangi dizileri izlediği ve annesinin neler yaptığı sorulması üzerine sürpriz bir yanıt verdi.

        Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano
        Bradley Cooper ve annesi Gloria Campano

        Bradley Cooper, annesi Gloria Campano'nun pandemi döneminde 'Erkenci Kuş' dizisini İngilizce alt yazıyla izlediğini söyledi.

        Dizi bölümlerinin uzunluğuna da dikkat çeken Bradley Cooper, "360 bölümü falan var. Hepsini 4 - 5 kez izledi" dedi. Kendi görüşlerine de yer veren ünlü oyuncu, "Dizi gerçekten iyi" ifadelerini kullandı.

        Bradley Cooper, Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir için ise "Oradaki kadın da iyi" ifadelerini kullandı.

        Demet Özdemir
        Demet Özdemir
        #Bradley Cooper
        #Demet Özdemir
        #erkenci kuş
        #Gloria Campano
