Demet Özdemir: Elveda Eylül
Demet Özdemir, Eylül ayında gezdiği yerlerden ve yaptığı etkinliklerden kareleri sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileriyle buluşturdu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sonbaharın ilk ayı Eylül’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla veda etti.
Özdemir, ay boyunca gezdiği yerlerden kareleri ve yaptığı aktiviteleri takipçileriyle buluşturdu.
Oyuncu, 16.8 milyonlu takipçili Instagram hesabından yayımladığı gönderileriyle ilgi çekti.
Demet Özdemir, yaptığı paylaşımına "Elveda Eylül" notunu düştü. Oyuncunun gönderisi, kısa sürede hayranlarından yoğun beğeni ve yorum aldı.
Fotoğraflar: Instagram