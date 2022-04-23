Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç: Monica'ya değil, Zerrin'e geldik

"Monica'ya değil, Zerrin'e geldik" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Evlilik hazırlıkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, önceki akşam objektiflere yansıdı.

"ZERRİN'İ İZLEMEYE GELDİK"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden aşıklar, "Biz Monica'ya değil, Zerrin Tekindor'u izlemeye geldik. Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Zerrin'in oyunuyla ilgili çok güzel şeyler duyduk. Vakit bulduk, oyuna geldik. Zerrin'i izleyeceğimiz için çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Bir hayli keyifli oldukları görülen çift, ardından, "Oyun başlıyor." diyerek, salona giriş yaptı.