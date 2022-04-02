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Oğuzhan Koç: Demet'in ilk ve tek hayranıyım!

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım." diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarf etti

HABERTURK.COM
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift, her şeyin çok güzel gittiğini ifade etti.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    "ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAYACAK"

    Yoğun bir döneme girdiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Baş başa bir yemek yiyelim dedik. Çünkü anlaşmalar bitti. Şu an fazla bilgi veremiyorum ama çalışmalarımız yoğun bir şekilde başlayacak." dedi.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    "DEMET'İN İLK VE TEK HAYRANIYIM!"

    Gazeteciler, Oğuzhan Koç'a, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

    Ünlü şarkıcı, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım." diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarf etti.

    "DÜĞÜN TARİHİ KESİNLEŞMEDİ"

    Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de belirten çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    "NEREDE, NE ZAMAN EVLENECEĞİMİZİ SÖYLEYİN"

    Dah önce muhabirlerin, "Düğününüzün Çeşme'de olacağı konuşuluyor." sözlerinin üzerine Koç, "Henüz belli değil. Çeşme’yi siz çıkarttınız. Söyleyin bari bize nerede, ne zaman evlenelim diye. Ona göre hazırlanalım biz de..." demişti.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    "SAKLIYORUM, GÖREMEZSİNİZ"

    Sevgilisinin evlenme teklifinde verdiği yüzüğün sorulması üzerine Demet Özdemir, "Bakın, saklıyorum. Göremezsiniz, iyi geceler arkadaşlar." demişti.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    FİYATI 70 BİN DOLAR!

    Öte yandan "Sakiler Grubu"nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda sevgilisine "Evet" yanıtını veren Özdemir'in 4 karatlık özel tasarım tektaşının fiyatının 70 bin dolar, yani yaklaşık 1 milyon TL olduğu öğrenilmişti.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    ÇEŞME'DE BELGELENEN AŞK

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un birlikteliği, 2021'in ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Aşk, dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yapan ikilinin fotoğraflarının çekilmesiyle belgelenmişti.
  • Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in ilk ve tek hayranıyım!

    "GÜZEL BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ"

    Oğuzhan Koç, "Güzel bir sürecin arifesindeyiz." diyerek, Özdemir ile aşklarını duyurmuştu. Koç'un aşkını ilan etmesinin ardından ikili, beraberliklerini sosyal medyaya taşımıştı.

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