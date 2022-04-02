Oğuzhan Koç: Demet'in ilk ve tek hayranıyım!

"DEMET'İN İLK VE TEK HAYRANIYIM!"

Gazeteciler, Oğuzhan Koç'a, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Ünlü şarkıcı, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım." diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarf etti.

"DÜĞÜN TARİHİ KESİNLEŞMEDİ"

Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini de belirten çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.