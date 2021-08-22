"ARTIK AMELİYAT ETMEYİ ÖĞRENDİM"



Demet Özdemir, basın mensuplarının, "Sürekli 'ayrıldılar' haberi çıkıyor ama siz hemen yalanlıyorsunuz." sözlerine, "Sürekli çıkmıyor, hemen 'sürekli' demeyin. Geçen gün çıktı o da asılsızdı." ifadelerini kullanarak, sitemde bulunmuştu.



Şarkıcı ise konuyla ilgili, "Demet ayrılık haberi çıkmaya yakınken müdahale ediyor." sözleriyle, sevgilisine takılmıştı. Demet Özdemir de "Artık ameliyat etmeyi öğrendim." diyerek, hakkında asılsız haber yapanlara taş atmıştı.