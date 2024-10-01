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        Haberler Dünya Demet Sabancı Çetindoğan, New York Belediye Başkanı Eric Adams davasındaki iddialara yanıt verdi | Dış Haberler

        Demet Sabancı Çetindoğan: New York Belediye Başkanı’na bağış söz konusu değil

        New York Belediye Başkanı Eric Adams'a açılan davada Türkiye bağlantılı iddialar arasında sahibi olduğu oteli yer alan Demet Sabancı Çetindoğan, Adams'a "Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla sadece indirim uygulandığını" belirterek iddianamede yer aldığı gibi bağış kampanyası düzenlenmesinin söz konusu olmadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:13
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        Demet Sabancı: Gönüllü konukseverlik gösterdim
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        Usülsüz bağış topladığı iddiasıyla hakkında dava açılan New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ilgili iddianamede sahibi olduğu otelin adı geçen iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, "Bütün ilişkim Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir" dedi.

        New York Belediye Başkanı'na dava
        New York Belediye Başkanı'na dava

        Söz konusu iddianamede adı yazılmasa da “St. Regis İstanbul'un sahibi varlıklı iş kadını" olarak anılan Demet Sabancı Çetindoğan, DW Türkçe’den Pelin Ünker’e yaptığı açıklamada Türkiye'nin tanıtımına gönüllü hizmet veren bir iş insanı olduğunu belirterek "Türkiye karşıtı propagandalar karşısında; önyargıları ve yanlış tarihi birikimleri silmek, kültürler arası diyaloğu geliştirmek amacıyla hiçbir karşılık beklemeksizin her zaman gönüllü olarak konukseverlik göstermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

        “NEW YORK’TAKİ SEMPOZYUMDA TANIŞTIK”

        Çeşitli sivil toplum faaliyetlerinde bulunduğunu ve otelinde ağırladığı üst düzey isimler arasında Prenses Michael of Kent, Prens Edward (Edinburg Dükü), Colin Powell, Madeleine Albright, Oprah Winfrey, Prenses Marie Gabrielle de Savoie, Prens ve Prenses Liechtenstein, Prens Michael of Yugoslavia, Kontes Karin Sassoli de Bianchi de Medici, Michael Kors, Roberto Cavalli'nin yer aldığını anımsatan Çetindoğan, Adams ile New York'ta 28 Mart 2016'da Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "İpek Yolu" konulu sempozyumda tanıştığını söyledi.

        “BAĞIŞ KAMPANYASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

        2019'da İstanbul'a gelen Adams’a “Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla sadece indirim uygulandığını” söyleyen Çetindoğan, "New York Belediye Başkanı olduğunda ise gönderdiğim tebrik mesajı kendisiyle son kontağım olmuştur. Yazıldığı gibi asla bu toplantılarda bağış kampanyaları söz konusu olmamıştır. Bu konuda Belediye Başkanı ile bütün ilişkim daha önce başka birçok üst düzey kişilerle de olduğu gibi Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir" ifadelerini kullandı.

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