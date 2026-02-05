Demet Şener: Bizi nereden görsünler?

Demet Şener, Güzide Duran, Wilma Elles, Gizem Özdilli, Ece Gürsel ve Özlem Yıldız gibi isimler, İstanbul'da düzenlenen defilelerde podyuma çıktı. Ünlü modeller; Akif Örük ve Erkan Yılmaz tarafından gerçekleştirilen, iki gün boyunca süren organizasyonda yer aldı. Ünlü modeller, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen, Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı İFCO'ya (İstanbul Fashion Connection) tasarımları ve açıklamalarıyla damga vurdu. İki gün süren fuarda, 25 defile yapılırken, modaseverler için unutulmaz bir etkinlik oldu.

Gizem Özdilli

Gizem Özdilli, üzerinde 1 milyon kristal taşla yapılan Türk bayrağı tasarımıyla podyuma çıktı. Özdilli; "Yaşasın devletimiz, milletimiz ve bayrağımız. Meslek hayatımda ilk kez ağladım. Çok duygulandım. Bunu taşımak her mankene nasip olmaz" dedi. Erkan Yılmaz; "Çok güzel tasarım. Çok güzel kalabalık var. Fuarda çok güzel geçiyor" diye konuştu.

Demet Şener

Demet Şener ile Güzide Duran, kanat taktığı tasarımlarıyla ilgi gördü. Şener; "Güzel organizasyon, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Duran ise "Benim için iyi dönüş oldu. Çalışmayı çok özledim. Burada olduğum için çok mutluyum. Podyumda yürümeyi özledim, dönmek mutluluk verdi. Önümüzde güzel organizasyonlar var. Onlarda da yer alacağız" şeklinde konuştu. Duran, "Kulis arkasının atmosferini çok özledim. Erkan ile Akif'ten önce gelmek hoşuma gidiyor, eskileri anıyorum" açıklamasını yaptı. Kanat tasarımıyla dikkat çeken Şener, "Victoria's Secret vardı biz mi gitmedik?" sözleri üzerine gazetecilerin, "Size teklif geldi mi?" sorusuna, "Nereden görüp, teklif etsinler? Orada olsaydık bizde gider alasını yapardık. Ben bu yaşta çıkarım, fiziğime güveniyorum. Kendine ve işine saygı duymak" yanıtını verdi.

Güzide Duran Oğlu Demir'in ehliyet aldığını söyleyen Özlem Yıldız; "Oğlum ehliyet aldı, otomobil kullanmaya başladı. Hep, kazadan ve beladan korusun diye dua ettim. Şimdi üniversiteye hazırlanıyor. Yıllar çabuk geçti. İlk emeklediği ve ayakta durup bana sarıldığı videoyu hep açıp hep izlerim. Ne zaman buraya geldiğini hep söylerim. Zaman hızlı geçiyor. Hayatımdaki en güzel şey anne olmak" açıklamasını yaptı. Yıldız; "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna, "Korkmuyorum, kendimle barışığım. Yaşımı saklamam. İtirafta bulunayım, internette 3 yaş küçük yazmışlar. Ben yapmadım. 1980 Antalya doğumlu yazmışlar. 1977 İstanbul doğumluyum" diye cevap verdi. Mete Vardar ile birlikte olan sunucu; "14 Şubat'ta plan var mı?" sorusuna, "Çok seyahat ediyoruz. Gezmeyi seviyoruz. İlla o günü denk gelsin diye bir şey yapmıyoruz. Önemli olan neresi değil, nerede olması" cevabını verdi. Özel günlerin kendisi için önemli olmadığını söyleyen Yıldız, "Çalışma günüm mü yoksa hafta sonu mu ona bakıyorum" dedi. Evlilikle ilgili Yıldız, "İmzanın önemi var mı?" sorusuna, "20'li yaşlardaki kızla beni bir tutmak aynı olmaz. Evlilik yaptım, 18 yaşında evlat sahibiyim. Evlilik olsun diye bir şey yok. Hayat bana akış olarak neler getirirse onu göreceğiz. İlla evlilik olsun diye sert cümlelerim yok" yanıtını verdi. Podyumda gelinlik giyen Yıldız, "Hiçbir şey hissetmiyorum. 20'li yaşlardaki kızlara daha güzel yakışıyor" ifadelerini kullandı. Estetik için Yıldız, "Yüz germe 20'li yaşlara kadar gelince sıkıntı oldu. Ne kadar erken başlarsanız yüz ifadeniz değişiyor. Sağlıklı yaşlanmak lazım. Her şeyin ayrı güzelliği var" dedi.