Demet Şener: Hayallerimin ötesindesin

"NEREDEN NEREYE"

Kızının yetişkin ve çocukluk fotoğraflarını paylaşan Demet Şener, "Benim güzel,zarif kızım ne ara bu kadar büyüdün. Çok yakında 19 yaşına giriyorsun ve liseden mezun olup üniversite eğitimine başlıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Bu yolculukta beni hiç üzmediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir genç kız hayal et deselerdi bu kadarını tahmin edemezdim sen benim hayallerimin ötesinde bir genç kız oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana Allah yolunu açık etsin. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Sanırım seni çok çok çok çok seviyorum. Not: Yana kaydırıp 1.sınıf ilk gün fotoğrafını görebilirsiniz nerden nereye……çok şükür." ifadelerini kullandı.