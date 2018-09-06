Bugün köşede “Paparazzi Demet” diye bir yazı yazdım.

Hala güncel hala yayında.

Açıp okuyabilirsiniz.

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı ya da ilişkisi altı yıldır devam ediyor.

Ancak ikili hem mahkemede hem de herkese bunu inkar ediyor, asla kabul etmiyor ve köşe bucak kaçıyor.



İkiliyi de ne gören var ne ne de birlikte fotoğraflarını çekebilen.

Hiç bir paparazziye yakalanmadı ikili.



Önceki gün bu konuyu bu sektörde gayet tanınmış ünlü bir kadınla konuşurken, “Ben ikisini bir davette gördüm. İnanılmaz bir aşk yaşıyorlar. Artık ikisinin dedikodusunu yapmaya utanırım” dediğini yazmıştım.



Bunun üzerine Demet Şener aradı. Sesi heybetli ve yüksekti. Hatta sinirli bir şekilde o kilit cümleyi kurdu ve “Aşık olan adam boşanır Esin. Ve aşık olduğu kadının elini tutar aslanlar gibi ortaya çıkar. Ne aşkı. Neden boşanmıyor o zaman. Neden uzatıyor. Her evlilik biter anlarım. Aslanlar gibi yıllar önce gelip ‘Ben aşık oldum bu evliliği yürütemiyorum’ deseydi anlardım. Onu da demedi. Hala demiyor. Daha kısa bir süre önce evime gelip yatağımın dibine oturup ağladı” dedi ve “Bıktım bu davanın bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bir anda durdum düşündüm.



Aslında doğru söylüyordu. Ancak normal bir dava değildi ki bu. Dosyada gizlilik kararları var.

Neler oluyor bitiyor anlamıyoruz.



Biz zannediyoruz ki Demet Şener boşanmak istemiyor. Hatta Demet Şener sorun çıkartıyor. Ama durum hiç öyle değil anlaşılan. Durum farklı. Demet yıllardır anlatmaya çalışıyor ama mevzular değişik, karışık. Karmakarışık…



Sonra Demet Şener, “Esin boşanmak isteyen benim. Boşanma davasını açan benim. Dünyada bir tek erkek olarak İbrahim Kutluay olsa dönüp gözüne bile bakmam. Benim için bitti. Ancak ben de bir kadınım ve iki çocuğum var. Kendimi ve onların haklarını korumak zorundayım. İstediklerim atla deve değil. Davayı İbrahim uzatıyor. Ben boşanmak istiyorum. Davayı uzatmasın bitirsin eğer aşıksa” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Allah’ın işi işte yürüyüşte önüme geldiler.Ve sonra şu meşhur paparazzi fotoğraflarına geldi konu. Tabii nasıl çektiğini sordum Demet Şener’e.“Esin ben avukatım ile yolda yürüyordum. Allah’ın işi işte önüme çıktılar. Benim bir davam var. Benim en doğal hakkım. Delil gelmiş önüme çekmeyecek miyim? Yıllardır inkar ediyorlar. Çekerim tabii ki. Ama İbrahim madem aşık, madem seviyor neden kadını benim çektiğimi fark edince ortada bırakıp kaçtı. Sokak ortasında bıraktı kaçtı. Madem aşık çıksın ortaya boşasın beni. Benim hakkım yenmeye çalışılıyor. Benim onların yaşadığı hiç bir şey umurumda değil. Gerçekten artık bitsin istiyorum. Ben kimseyi takip etmiyorum” dedi.Öncelikle ben her zaman kadının yanındayım. Ve yıllardır bu dava için “Artık yeter ikilinin çocuklarını düşünmesi gerekiyor” diye yazıp duruyorum.Davada gizlilik olduğu için bildiklerimizi de yazamıyoruz. Ancak şu var ki İbrahim Kutluay çocuklarının annesi ve çocuklarını artık mağdur etmemeli.Bu davayı sonlandırmalı.Eğer iş onda bitiyorsa “Yeter” demeli.Gerçekten olay çirkin bir hal almaya başlamış anlaşılan.Hastalıklı bir durum oluşmuş.Ancak bir an önce vazgeçmeli bu durumdan.Çocuklarını düşünerek hareket etmeli.