Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili

Giriş: 10.04.2019 - 10:03 | Güncelleme:  

Eski basketbolcu Cenk Küpeli ile bir süredir aşk yaşayan Demet Şener, sevgilisiyle çıktıkları Kapadokya tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

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    Demet Şener kısa zaman önce aşk yaşamaya başladığı eski basketbolcu ve işadamı Cenk Küpeli ile Kapadokya'ya tatile gitti. 

  • 2Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili - Magazin haberleri
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    Demet Şener, sevgilisiyle çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. 

  • 3Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili - Magazin haberleri
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    Şener paylaşımına, "En çok gitmek istediğim yerde" notunu ekledi. 

  • 4Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili - Magazin haberleri
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    Cenk Küpeli ise paylaşıma romantik bir yorum yazdı. Küpeli'nin "Kendimle başladığım yolda, seninle devam etmek istiyorum; gel" yorumu dikkat çekti.

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  • 14Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili - Magazin haberleri
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  • 15Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili - Magazin haberleri
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  • 16Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin romantik tatili - Magazin haberleri
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