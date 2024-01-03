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        Haberler Magazin Demet Şener, sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

        Demet Şener, sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

        Yaklaşık 3 yıldır iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, sevgilisini çocukları ve annesiyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:42
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        Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'ı çocukları ve annesiyle bir araya getirdi.

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        Emekli manken, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, kızı İrem ve annesi Naime Şener'i Tolga Arman ile buluşturdu.

        Şener, o anları sosyal medya sayfasında paylaştı.

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        "ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"

        Demet Şener, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.

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        İKİ KEZ EVLENDİ

        Demet Şener, 2005'te milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturmuştu. 2018'de boşanan Şener ardından Cenk Küpeli ile evlenmişti.

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        Ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Şener, Küpeli'den evlendikten 19 ay sonra boşanmıştı.

        #demet şener
        #Tolga Arman
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