Demet Şener, sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

Emekli manken, İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, kızı İrem ve annesi Naime Şener'i Tolga Arman ile buluşturdu.

3 Şurada Paylaş!









"ŞU ANDA EVLİLİĞE İHTİYACIM YOK"



Demet Şener, "Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok. İleride olur olmaz, bilmiyorum. Biz hayatı beraber yaşamak için yola çıktık, beraber yaşamak, yaşlanmak, yaş almak için..." ifadelerini kullanmıştı.