"ÇOK MUTLUYUZ"

İlk kez böyle bir durumda olduğunu belirten eski manken, "Bu yaştaki aşk daha anlamlı, daha gerçek oluyor. İkimiz de olgunluk çağındayız, 40'tan sonra ne istediğinizi biliyorsunuz. Çocuklarımız bir araya geliyor, anlaşıyor. Biz böyle çok mutluyuz." demişti.