Demi Moore'dan yıllar sonra gelen itiraf: Hollywood yapımcısı yüzünden yeme bozukluğu hastalığına yakalandım
Hollywood yapımcısının kendisine defalarca kilo vermesini söylemesi üzerine Demi Moore, nasıl yeme bozukluğu hastalığına yakalandığını yıllar sonra itiraf etti: Utanç verici ve aşağılayıcıydı
Demi Moore, henüz oyunculuk kariyerinin başındayken bir Hollywood yapımcısının kilo vermesi gerektiğini söylemesiyle yaşadığı aşağılanma duygusunu yıllar sonra anlattı.
62 yaşındaki ABD'li oyuncu, vücut imajı sorunlarıyla yıllardır süren mücadelesini anlatırken, vücudunun sürekli incelenmesinin, yeme bozukluğu sorunu yaşamasına yol açtığını itiraf etti.
"Gençken kendime çektirdiğim çok fazla eziyet var" diyen Demi Moore; "Mükemmel örnek, bana defalarca kilo vermemin söylenmesiydi. Yapımcı beni kenara çekip söyledi. Bu çok utanç verici ve aşağılayıcıydı" diye konuştu.
Ünlü yıldız, bahsettiği yapımcının ve üzerinde çalıştıkları filmin adını vermezken, yapımcının yorumlarının diyet ve egzersiz takıntısını harekete geçirdiğini şöyle anlattı: Bunu içselleştirdim. Kendime karşı bu kadar işkence ve sertliğe, gerçekten aşırı davranışlara nasıl sürüklendiğim ve kim olduğumun neredeyse tüm değerini bir şekilde bedenime yüklediğim durum, tamamen benimle alakalıydı.
1980'lerin sonlarında şöhrete ulaşan Demi Moore; "Farklı roller aracılığıyla bedenimi birçok kez değiştirdim ve sanırım bu rolleri, bilinçli olsun ya da olmasın, biraz huzur ve kendimi sevme fırsatı bulmak için seçtim” ifadesini kullandı.
Demi Moore, 2019'da çıkardığı anı kitabında, kızı Scout'u doğurduktan sadece birkaç ay sonra, 'Birkaç İyi Adam' (A Few Good Men) filminde donanma avukatı rolüne hazırlanırken, egzersiz takıntısının ciddi bir sorun haline geldiğini yazmıştı.
"Egzersizi bırakabileceğimi düşünmedim" diyen Demi Moore; "A Few Good Men'de iki ay içinde o merhametsiz askeri üniformayı giymek benim işimdi. O film için forma girmek, önümüzdeki beş yıl boyunca beni tüketecek olan egzersiz yapma takıntısını başlattı. Asla pes etmeye cesaret edemedim" notunu düşmüştü.
Demi Moore, şu sıra 'Cevher' (The Substance) adlı beden korku filmi türündeki yapımla sinemalarda seyirci karşısına çıkıyor.
Gençleşmek adına gizemli bir yönteme başvuran bir oyuncunun hikâyesini konu edinen filmde Moore, ışıltılı günlerini ardında bırakan bir oyuncuyu canlandırıyor.
Filmde cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulduktan ve yaşı nedeniyle artık hiçbir rol alamadıktan sonra 'Elisabeth Sparkle' (Demi Moore), umutsuzluk sarmalına düşer. Ta ki onu, sözde daha iyi bir versiyon haline getirecek gizemli bir madde sunan gizemli bir şirkete götüren o ölümcül araba kazasına kadar.