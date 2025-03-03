Demi Moore'un hayal kırıklığı ve daha fazlasıyla Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar
Dün gece 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri'ne Demi Moore'un hayal kırıklığı, Zoe Saldana'nın sevinç gözyaşları, Ariana Grande'nin 'çok amaçlı' elbisesi ve daha pek çok renkli an damga vurdu
Demi Moore, favori isim olsa da 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını evine götüremedi. 'The Substance' filmindeki performansıyla övgü toplayan 62 yaşındaki Moore, ödülü'Anora'nın 25 yaşındaki başrol oyuncusu Mikey Madison'a kaptırdı.
Ödülün açıklanma anında heyecanlı görünen Moore, Madison'ın adının açıklanmasıyla hayal kırıklığına uğramış ve zoraki gülümsüyor gibi göründü. Hızla kendini toparlayan Moore, Madison'ı alkışlamaya başladı ve hayal kırıklığını göstermemeye çalıştı.
'Emilia Perez' filminin yıldızı Zoe Saldana, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kucaklarken sahnede gözyaşlarını tutamadı. Oyuncu kendisini "göçmen ebeveynlerin gururlu çocuğu" olarak adlandırdı.
Kieren Culkin, 2023'te Emmy ödülü kazandığı esnada eşinden "daha fazla" çocuk istediğini söylemişti. 'A Real Pain' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan oyuncu, bu defa dört çocuk istediğini söyledi. Culkin eşine dönerek, "Seni çok seviyorum, daha fazla çocuk istiyorum. Sen dedin! 'Belki' demiştin!" ifadelerini kullandı.
'Wizard in Wicked' filmi yıldızı Jeff Goldblum, Oscar gecesinde eşi Emilie Livingston ile yan yana otururken telefonundan hem kendisinin hem de eşinin kırmızı halı pozlarını inceledi. Goldblum, törenden ziyade kendi fotoğraflarını yakınlaştırarak bakarken objektiflere yansıdı.
Gecenin en eğlenceli görüntülerinden birini Ariana Grande verdi. Ünlü şarkıcı, elbisesinin adeta bir 'sehpa' özelliği taşıyan bel kısmına telefonunu koymuş şekilde fotoğraflandı.
'The Brutalist' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülne layık görülen Adrien Brody, ödülü almak için sahneye doğru yürürken hâlâ sakız çiğnediğini fark etti. Oyuncu sahneye çıkarken durdu, sakızı tükürdü ve kız arkadaşı Georgina Chapman'a fırlattı. Chapman da sakızı etkileyici bir ustalıkla yakalamayı başardı. Brody'nin, sevgilisine sakız fırlatması, Oscar'ın en çok akılda kalan anlarından biri oldu.