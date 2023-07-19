Demir eksikliği baş ağrısı yapar mı? Demir eksikliği baş ağrısı nasıl olur? İnsan vücudunda bulunan bazı vitamin ve minerallerin eksikliği farklı hastalıklara ya da yan etkilere neden olur. Eksikliği ile kişilerin günlük hayatını olumsuz etkileyen durumların başında ise D vitamini gelir. Beslenme düzeni içerisinde tüketilen gıdaların içerisinde demir yoksa bu kişilerde eksikliğin oluşmasına yol açabilir. Bazı kişilerde ise demir eksikliği doğuştan meydana gelir. Demir eksikliğine sahip olup da baş ağrısı problemleri yaşayan kişiler de tam da bu noktada demir eksikliği baş ağrısı yağar mı sorusunun cevabını bulmaya çalışır. İşte, Demir Eksikliği Baş Ağrısı Yapar Mı? Demir Eksikliği Baş Ağrısı Nasıl Olur? sorusunun merak edilen cevapları.

Demir eksikliği insan vücudunda farklı yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olur. Bu yüzden demir eksikliği ile mücadele eden kişiler internet üzerinden bununla ilgili detaylı araştırma yağma ihtiyacı duyar. Bu kapsamda yapılan araştırmaların başında ise demir eksikliğinin baş ağrısına neden olup olmadığıdır. Peki demir eksikliği baş ağrısına neden olur mu? Bunun tedavisi için neler yapılmalıdır.

Demir Eksikliği Baş Ağrısı Yapar Mı?

Demir eksikliği, insanların yemek yeme alışkanlığı ile orantılı olsa da aynı zamanda doğuştan da kaynaklanabilir. Demir barındıran besinlerin fazla ya da az tüketilmesi kontrollü bir şekilde gerçekleşmez ise demir eksikliği ve fazlalığı meydana gelebilir. Bu durumun ardından kilo ve mide bulantısı gibi durumların yanı sıra baş ağrısı ve baş dönmesi gibi sorunlar da kendini gösterir. Kişiler tarafından demir eksikliğinin genel belirtileri ise şunlardır:

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Cilt teninde solgunluk

Kişinin kendini gün içinde güçsüz ve yorgun hissetmesi, hareket etme isteğinin azalması

Odak sorunu yaşaması, konsantrasyon sorunu ile mücadele

El ve ayaklarda uyuşma meydana gelmesi

Sinir ve stres durumlarının ani ve yüksek olarak gerçekleşmesi

Kulakta sürekli olarak uğultu hissedilmesi

Tırnaklarda güçsüzlük ve kırılma

Saçlarda dökülme

Yukarıda sayılan belirtilerin yanı sıra baş ağrısı ve baş dönmesi de demir eksikliğinin belirtileri arasında yer alır.

Demir Eksikliği Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Demir eksikliğinin ardından baş ağrısının meydana geldiği bilinmektedir. Bu iki rahatsızlık arasındaki bağlantı ise uzmanlar tarafından da tam olarak açıklanamamaktadır. Ancak genel olarak demir eksikliği ve baş ağrısının arasındaki bağlantı şu şekilde açıklanabilir: Vücutta bulunan kırmızı kan hücrelerinde düşüklük meydana gelir. Bu düşüklükten kaynaklı olarak da hemoglobin seviyesi yetersiz kalır ve beyne yeterli seviyede oksijen ulaşmaz. Beyne yeterli oksijenin ulaşamaması ise baş ağrısına yol açar. Bu durumla birlikte beyinde bulunan kan damarlarında şişme meydana gelir. Bakı ile birlikte baş ağrısı şiddetlenir ve kimi durumlarda baş dönmesi de ortaya çıkabilir. Demir eksikliğinden kaynaklı baş ağrısının tedavisi için ağrı kesici kullanımı ise yeterli gelmeyecektir. Bu yüzden kişiler dahiliye bölümüne başvurmalı. Demir eksikliğinin tespit edilmesi ile birlikte beslenme düzenine dikkat etmeli, demir eksikliği için ilaç kullanımı gerçekleştirmeli ve gerekirse demir takviyesi almalıdır.

Demir Eksikliği Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Demir eksikliği ve baş ağrısı ile ilgili merak edilen konulardan biri de demir eksikliğinden kaynaklanan baş ağrısının hangi bölgelere vurduğudur. Demir eksikliğinin meydana çıkardığı baş ağrısı kafanın tamamında hissedilir. Beyinde yer alan kan damarlarının şişmesi ile ilgili meydana gelen ağrı başın tamamında kendini gösterir. Eğer bu ağrı şiddetlenirse ve demir eksikliği tedavisi uygulanmazsa bu ağrı enseden sırta ve omuzlara kadar da kendini gösterir.

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