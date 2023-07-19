Boyun düzleşmesi baş ağrısı yapar mı? Boyun düzleşmesi baş ağrısı nasıl olur? Teknolojinin gelişmesi, çalışma süreçlerinin bilgisayarlara taşınması ve uzun süreli oturma ve hareketsizlikten kaynaklı kişilerin bel ve boyun ağrısı şikayetlerinde her geçen artış yaşanmaktadır. Bu şikayetlerin biri de boyun düzleşmesidir. Uzun saatler sağlıklı olmayan bir duruş pozisyonunda olan kişilerde zaman içerisinde meydana gelen boyun düzleşmesi boyun ağrısının şiddetli bir şekilde hissedilmesine yol açar. Bununla birlikte kişiler baş ağrısı üzerinde de boyun düzleşmesinin etkisi olup olmadığını merak eder. İşte, sizler için hazırladığımız yazımızda Boyun Düzleşmesi Baş Ağrısı Yapar Mı? Boyun Düzleşmesi Baş Ağrısı Nasıl Olur? Sorusunun tüm cevaplarını bulabilirsiniz.

Boyun düzleşmesi temel olarak boyun ağrısına yol açan bir rahatsızlıktır. Duruş bozukluğundan kaynaklı meydana gelen boyun düzleşmesi aynı zamanda sırt ve omuz bölgelerinde de kendini yoğun bir şekilde göstermektedir. Peki, boyun düzleşmesi baş ağrısına yol açar mı? İşte merak edilen tüm detaylar.

Boyun Düzleşmesi Baş Ağrısı Yapar Mı?

Sağlıklı bir duruşa ve vücuda sahip olan kişilerin kafatası bölgesinden kuyruk sokumu noktasına kadar uzayan ve dört bölgeden geçen kavisler bulunur. Eğer bu kavislerde normalden fazla eğrilik varsa bu sırt, omuz ve boyun bölgesinde farklı rahatsızlıklara yol açar. Bu rahatsızlıkların başında ise boyun düzleşmesi gelir. Boyun düzleşmesi ile birlikte tek bir bölgeye düşen ağırlık artmaktadır. Bu da kişilerin boyun bölgesinde çok şiddetli ve hayata kalitesini düşüren durumlar yaşamasına sebep olur. Boyun düzleşmesinin baş ağrısına sebep olup olmadığı da merak edilir. Ancak baş ağrısından önce boyun düzleşmesinin belirtileri doğru takip edilmelidir.

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Boyun düzleşmesinin belirtileri şunlardır:

Boyun bölgesinde şiddetli ağrılar.

Boyun hareketlerinde bulunurken kasılma ve hareketleri gerçekleştirirken kısıtlanma.

Boyun kaslarının bulunduğu bölgede güçsüzlük.

Sırt bölgesinde yoğun ağrı.

Omuz bölgesinde ağırlaşma ve ağrı.

Ense bölgesinde ağrı.

Sinir köklerine artan baskıyla kollarda uyuşma.

Tüm bu belirtiler kişilerde boyun düzleşmesiyle birlikte baş ağrısına da sebebiyet verir. Özellikle ense bölgesinde hissedilen ağrı zamanla baş bölgesine de taşınır.

Boyun Düzleşmesi Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Farklı rahatsızlıklardan kaynaklı meydana gelen baş ağrılarının en şiddetli olan boyun düzleşmesinden kaynaklıdır. Şiddetli bir gerilim ile birlikte boyun düzleşmesi kasılmalara da yol açar. Kişinin hareket kabiliyetini kısıtlayan bu ağrı kasılmalarla baskın bir şekilde kendini göstermektedir.

Boyun Düzleşmesi Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Meydana gelen baş ağrısının kaynağının boyun düzleşmesi nedeniyle meydana geldiğini anlamak için belirtileri dikkatli izlemek gerekiyor. Boyun düzleşmesinin kişilerdeki ilk belirtisi baş ağrısı olsa da farklı hastalıklar da baş ağrısına yol açabildiği için boyun düzleşmesinin ağrılarının hangi bölgelerde kendini gösterdiğini takip etmek sorunu tespit etmek için önem taşıyor. Boyun düzleşmesinden kaynaklı baş ağrısı genellikle boyun ve tepe noktasında bir çizgi olarak kendini gösteriyor. Başın arka kısmında meydana gelen bu ağrıya ek olarak vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen ağrılar da boyun düzleşmesinden kaynaklı baş ağrısının şiddetini yükseltiyor. Bıyun düzleşmesi aynı zamanda sırt ve omuz bölgesinde de ağrıya sebebiyet veriyor. Ense bölgesinde de kendini gösteren bu ağrıların tamamı boyundaki kaslara baskı uyguluyor. Uygulanan bu baskı ise ense kökünden başlayarak tepe noktasına kadar ulaşan bir ağrıya yol açıyor. Bu yüzden boyun düzleşmesi hafife alınacak bir hastalık olarak görülmemelidir. Kişiler boyun düzleşmesinden şüphelendikleri takdirde doktora görünmeli ve gerekli tedavilerin uygulanmasını sağlamalıdır. Aksi bir durumda hayati risk seviyesine ulaşacak sorunlar ortaya çıkabilir.

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