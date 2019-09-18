Demir hemoglobin ile akciğerlerden dokulara oksijen taşıyarak fayda sağlar. Demir eksikliğinin oluşması halinde dokularda oksijen yetersizleşir ve dokularda hipoksisi ortaya çıkar. Demir vücuda en gerekli mineraller arasındadır. Vücutta yeterince demir alınamaması ya da alınan demirden fazla harcanması demir eksikliğine neden olmaktadır. Demirin yeterince olmaması dokuların ve buna bağlı olarak da organların işlevini yitirmesine neden olmaktadır.

Yetişkin bir insanda 4 gram demir bulunmaktadır. Bu oranın kandaki hemoglobin üzerinde çok etkisi vardır. Kandaki demir oranı bazı nedenlerden ötürü azalmaktadır. Kadınlarda adet görme, doğum, kürtaj, düşük gibi nedenler, ayrıca kazalar sonucu oluşan kanamalar kan kaybına bu nedenle de demirin azalmasına etki eden nedenlerdir.

Bazı alışkanlıklar demirin emilimini azaltır çay ve kahve yemekten sonra içilirse alınan gıdalardaki demir emilimini azaltır ve hatta yok eder. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyumda demir emilimini azaltan ürünlerdendir. Demir içeren gıdalar tüketilirken veya demir takviye ilaçlar alınırken bunlara dikkat etmek gereklidir.

Demir içeren takviye ilaçlarla ve enjeksiyon ile tamamlanması sağlayabilmektedir. Ya da bazı gıdaların tüketilmesi artırılarak demir oranı yükseltilmesi sağlanabilir. Kırmızı et ve et ürünleri, bakliyatlar, bazı meyveler, pekmezler, kuru yemişler, balık, bazı sakatatlar, yeşil yapraklı sebzeler ve bazı meyveler demir içerirler. Bu tarz gıdaların tüketimi artırılabilir.

Demir vücuda enerji vererek günlük yorgunluk ve halsizliği gidermede de faydalı olabilmektedir. Kısacası demir vücudun tamamında fonksiyonel olarak önem taşımaktadır.