Demir Kubbe nedir? İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri nelerdir?
İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlatması üzerine, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin özellikleri gündemi meşgul etmeye başladı. Demir Kubbe, kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha etmek için tasarlanmıştır. İşte İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri...
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın, İsrail'deki hedeflere onlarca İHA fırlattığını duyurdu. İran'ın İsrail'e İHA saldırısı sonrası İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'ye ilişkin araştırmaları sıklaştırdı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe, direniş gruplarının attığı roketlerin verdiği zararı ve can kaybını en aza indirmek için 2011 yılında hizmete alındı. Peki, "Demir Kubbe nedir? İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?" İşte Demir Kubbe özellikleri...
DEMİR KUBBE ÖZELLİKLERİ
Sistem, kısa menzilli roketlere ve 70 kilometre menzile sahip 155 mm topçu mermilerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Üreticisine göre, Demir Kubbe olumsuz hava koşullarında gece gündüz çalışacak ve aynı anda birden fazla tehdide yanıt verebilecek.
Demir Kubbe'nin üç merkezi bileşeni vardır:
Tespit ve İzleme Radarı: Radar sistemi, bir İsrail Savunma şirketi olan ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin yan kuruluşu olan Elta ve IDF tarafından inşa edildi.
Savaş Yönetimi ve Silah Kontrolü (BMC): İsrailli bir yazılım şirketi olan mPrest Systems tarafından Rafael için inşa edildi.
Füze Atış Birimi: Sistem elektro-optik sensörler ve yüksek manevra kabiliyeti için birkaç direksiyon kanadı ile donatılan tamir füzelerini fırlatır.
DEMİR KUBBE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Çalışma şekli ise atılan füzeyi tanımlamak, hedefe kilitlenmek ve roketi veya füzeyi havadayken imha etmektir. Sistem, hizmete girdiği 2011 yılından bu yana atılan her 10 füzeden 8 tanesini havada vurmuştur. Günümüzde de kullanılmaktadır.