'Demir yılan' Bozkurt'ta ortaya çıktı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde halk arasında 'demir yılan' olarak bilinen oluklu kertenkele görüntülendi.

Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından kaydedilen ve ilk bakışta yılanı andıran sürüngenin, aslında bilimsel adı Pseudopus apodus olan oluklu kertenkele olduğu belirlendi.

Bacaklarının bulunmaması nedeniyle sıklıkla yılanla karıştırılan bu türün zehirli olmadığı ve insanlara zarar vermediği bildirildi.

Mahalle sakinleri, söz konusu canlının Beyköyü Çeşmesi yakınlarındaki dere yatağında ve Göktepe civarında da görüldüğünü ifade etti.

Uzmanlar, böcek ve küçük zararlılarla beslenen oluklu kertenkelenin ekosistemde önemli bir rol üstlendiğini, doğal dengenin korunmasına katkı sağladığını belirtti.

Yetkililer, bu tür canlıların korunması gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan karşılaştıkları hayvanlara zarar vermemelerini istedi.