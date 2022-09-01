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'Demir Yumruk' soruşturmasında Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak´ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede İddianamede, örgütün kurucusunun Eşrefoğlu olduğu ve yönetici konumundaki diğer şüpheliler Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir ile akrabalık bağları olduğu belirtildi ve aralarında Eşrefoğlu'nun da bulunan 17'si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası isteminde bulunuldu

'Demir Yumruk' soruşturmasında Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
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DHA

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu (Evcil) gurubuna yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede, 32 şüpheliden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil) da bulunan 17'si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi. 15 kişi hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak´ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şüphelinin yer aldığı Erol Eşrefolu (Evcil) grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgütün kurucusunun Erol Eşrefoğlu (Evcil) olduğu ve yönetici konumundaki diğer şüpheliler Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir ile akrabalık bağları olduğu belirtildi.

'HİLELİ HAREKETLERLE KAMUYU ZARARA URATTILAR'

Örgüt yöneticileri ve üyelerinin hisse sahibi olduğu şirketler vasıtası ile ekonomik olarak çıkmaza giren şirketleri, yakınlarına ait firmalara kiralayarak şirketlerin tamamını almadan makineleri, araç gereç ve sahaları kiraladıkları aktarıldı. Örgütün bu şirketler adına faaliyet gösterdiği, piyasadan kütük demir almak suretiyle bu şirketlerden üretilen her türlü demiri piyasaya arz ettikleri aktarıldı. İddianamede, "Şirketlere kütük demir alınırken ve şirketlerin ürettiği demirler satış yapılırken kullanılan şirket üzerine tahakkuk eden KDV, stopaj vergisi ve SGK primleri ilgili idarelere ödenmemektedir. Örgüt, bu hileli hareketler sebebiyle kamuyu yüklü miktarda zarara uğratmaktadır. Suç örgütü faaliyeti içerisinde hareket eden şüpheliler bakımından ise hileli hareketler neticesinde şirket malvarlıklarının pasif kısmı azaldığı için yüklü miktarda haksız kazanç elde etmişlerdir" denildi. İddianamede, örgütün bu yöntemle demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 9 şirketi ele geçirdiği aktarıldı.

İddianamede, Erol Eşrefoğlu (Evcil) ve örgüt yöneticilerinin icra ettiği bu faaliyetlerle kamuyu büyük zarara uğratmakla kalmayıp, ülke ekonomisi için lokomotif olan bir sektörü büyük oranda zarara uğrattıkları aktarıldı. Örgütün tahakkuk eden vergileri kendi bünyelerine alarak piyasada haksız rekabet oluşturdukları ve kendilerine sıfır maliyetli finans kaynağı oluşturarak piyasada güçlü hale geldikleri belirtildi. Örgütün bu faaliyetler kapsamında 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 liralık kamu zararına sebep oldukları da ifade edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 30 YIL 9 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede, Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir´in `suç işlemek amacıyla örgüt kurmak´, `kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık´, `6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Kanunu´nun 110´ncu maddesine muhalefet etmek´ suçlarından 30´ar yıl 9'ar aya kadar, diğer şüpheliler Alparslan Gazi Ağca, Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Fettah Erdem, Gülderen Evcil Ardıç, İsmet Höke, Mirza Ardahan Ardıç, Özdemir Öztürk, Remziye Evcil Şengül, Sadık Fırat Ekşioğulları, Sadun Budinli ve Salih Evcil´in 2 yıldan başlayarak değişen yıllardan hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 15 kişi hakkında ise `kovuşturmaya yer olmadığı´ kararı verildi.

Öte yandan Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak grubuna ait soruşturmaların ise devam ettiği öğrenildi.

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