Denis Draguş'tan ayrılık iddialarına cevap

Trendyol Süper Lig'in 13. sırasında yer alan Trabzonspor, Rumen oyuncu Denis Draguş'un kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Draguş'un ayrılık iddialarına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Son günlerde sözlerimle ilgili dolaşan bazı medya haberlerine dair bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı haberlerin, sözlerime yanlış ve spekülatif anlamlar yükleyerek beni, profesyonelliğimi ve kulübümü rencide eden yorumlar içerdiği dikkatimi çekti.

Bu spekülasyonların, birlikte inşa ettiğimiz pozitif ortamı bozmayı hedefleyen çıkarlarla yapılmış olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu belirtmek isterim ki, sahada elimden gelenin fazlasını yapmak ve bana yüzde 101 destek veren kulübüm için yüzde 101 performans sergilemek konusunda tamamen kararlıyım. Renklerimizi büyük bir gururla temsil etmeye devam edeceğim."