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Haberler Yaşam Deniz Anası Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Deniz Anası Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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Deniz anası türleri, cinsleri ve özellikleri: Deniz anası türleri ve çeşitleri nelerdir?

Denizanası ya da bir diğer kullanılan ismiyle medüz, suda serbestçe yüzen ve bir beyne sahip olmayan deniz canlılarıdır. Yayvan ya da kubbeli bir vücut yapısına sahip olan ve yapılan araştırmalara göre yaklaşık 650 milyon yıldır varlığını sürdüren denizanası, ışığa ve kokuya duyarlı bir sinir sistemine sahiptir. Peki denizanası türleri ve ırkları nelerdir? Denizanası özellikleri ne şekildedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

Deniz Anası Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Deniz Anası Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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Omurgasız canlılar sınıfının bir parçası olan ve vücutlarının neredeyse % 98’i sudan meydana gelen denizanası türleri ve özellikleri nelerdir? Zehirli ve zehirsiz denizanası türleri hangileridir? İşte, tüm detaylar...

Denizanası Irkları

Deniz ve okyanusların her derinliğinde yaşayabilen, sahip oldukları özellikler sebebiyle yeryüzünün en büyüleyici canlıları arasında gösterilen denizanalarının 2000’den fazla türü, bilim insanları tarafından keşfedilmiştir. Sayıları bu denli fazla olan denizanası ırkları kendi içinde zehirli denizanaları ve büyük denizanaları olmak üzere iki ayrı grup altında sınıflandırılmıştır.

Denizanası Özellikleri

Boyutları 0.5 milimetreden, 2 metreye kadar değişkenlik gösteren denizanaları beyinleri, kanları, akciğerleri ve kalpleri olmayan canlılardır. Beyin yerine, sudaki ışık ve titreşimleri algılayan farklı bir sinir sistemine sahip olan denizanaları, herhangi bir zemine bağlı olmadan sürekli hareket halinde yaşamaktadırlar.

Vücutlarının yaklaşık %98’i sudan oluşan ve ana besin kaynağı planktonlar olan denizanası türleri farklı boyutlarda ve farklı renklerde olabilmektedir. Su içinde hareket etmek için akıntılardan faydalanan ve bünyesinde bulunan reseptörler ile aydınlık ile karanlığı da ayırt edebilen denizanaları, aynı zamanda yerçekimi hissetme yeteneğine de sahip olan canlılardır.

Denizanası Türleri ve Özellikleri

Yapılan araştırmalar neticesinde 2000’den fazla türe sahip olduğu düşünülen denizanalarının öne çıkan türleri ve özellikleri şu şekildedir:

Filipin Hidroidi

Sudaki kayalık alanlar ve mercanlar arasında yaşayan bu türün erkekleri mor-siyah, dişileri ise krem ve turuncu renklere sahiplerdir. Bu denizanası türü ile temas edildiğinde, temas edilen bölgede acı bir batma hissi yaşanmaktadır.

Kristal Denizanası

Tabak şeklinde olan ve orta kısmı çevresine oranla daha kalın olan bu denizanası türü, oldukça etkili bir ışık saçabilmektedir. Kuzey Amerika’nın batı sahilinde sık rastlanan bu tür, aynı zamanda ilk keşfedilen su organizmalarından bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.

Pusula Denizanası

Sarı, kırmızı ve kahverengi renklere sahip olabilen Pusula denizanaları, bahar ile yaz mevsimleri arasında, özellikle kıyı bölgelerinde yaygın olarak görülmektedir. Yaşam süreleri yaklaşık 1 yıl olan bu türe, özellikle Akdeniz ve Ege Denizi’nde de rastlamak mümkündür.

Ay Denizanası

Hem okyanuslarda hem de denizlerde yaşayabilen bu denizanası türü, özellikle suların kirli ve kıyıya yakın bölgelerinde bulunmaktadır. Yayıldıkları bölgelerde balıkçılığı da engelleyen ay denizanalarının çürümesi ise kötü bir koku yayılmasına sebep olmaktadır.

Kutu Denizanası

Sahip olduğu kübik yapısı sebebiyle bu isimle anılan Kutu denizanası, orta derecede zehirli olan bir denizanası türü olarak dikkat çekmektedir. 30 ila 40 milimetreye kadar büyüyebilen bu denizanalarına özellikle Adriyatik’in kıyılarında rastlanmaktadır.

Tüm bunlara ilave olarak Beyaz Noktalı Denizanası, Göçmen Denizanası, Maviş Denizanası, Püsküllü Denizanası ve Mor Sokar Denizanası gibi türler de öne çıkan denizanası türleri arasında dikkat çekmektedir.

Zehirli Denizanası Türleri

Denizanalarının neredeyse tamamına yakınının bünyesinde, zehirler bulunmaktadır. Bu sebeple denizanasının birçok türü için zehirlidir demek yerinde olacaktır. Denizanası türleri içinde yer alan kutu denizanası ise en tehlikeli tür olarak öne çıkmaktadır. Sahip olduğu keseciklerin içinde 60’tan fazla insanı öldürecek kadar zehir taşıyan bu denizanası türü, temas halinde bir yetişkini bir dakika içinde öldürebilecek kadar tehlikelidir. Bunun yanında Fizalya Denizanası, Gülle Denizanası ve Aslan Yeleli Denizanası da zehirli türler arasında yerini almaktadır.

Zehirsiz Denizanası Türleri

  • Beyaz Noktalı Denizanası
  • Ay Denizanası
  • Maviş Denizanası
  • Taraklı Medüz
  • Aequorea
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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