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Düğün için Ege sahillerini tercih ettiklerini söyleyen Barış Yurtçu, "Biraz romantik bir düğün olsun istiyoruz. Bodrum ya da Çeşme olacak." diye konuştu.



Deniz Baysal ise "Kız taraf olarak istekleriniz var mı?" sorusuna "Birbirimizi sevelim yeter. Başka isteğim yok" diyerek mütevazı davrandı.