Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun nişanından yeni fotoğraflar!

Söz dizisi oyuncularından Deniz Baysal ile Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu, evlilik yolunda yeni bir adım attı. İki yıldır birlikte olan çift, aile biraylerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle İzmir'de nişanladı. Nişandan yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Baysal, yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı