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Deniz Baysal Yurtçu kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında?

TRT1 ekranlarında Pazar akşamları yeni bölümleri yayınlanan Teşkilat dizisinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ile başrolleri paylaşıyor. Genç oyuncunun koronavirüse yakalandığı, dizinin akıbetinin belirsiz olduğu iddia ediliyor. Deniz Baysal Yurtçu kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında? İşte detaylar...

Deniz Baysal Yurtçu kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında?

Teşkilat dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Deniz Baysal koronavirüse yakalandı. Yurtçu, iyi olduğunu, sadece koku alamadığını, evde karantinada olduğunu ve eşinin de evde olduğunu, onun negatif çıktığını, ayrı odalarda olduklarını söyledi. Teşkilat dizisinin çekimleri durduruldu. Dizinin bir süre yayından kaldırılacağı iddia ediliyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ile popülerliğini elde eden Deniz Baysal'ın hayatı merak ediliyor.Deniz Baysal Yurtçu kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında?

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtçu 5 Nisan 1991'de İzmir'de doğdu. İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde roller aldı. "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Yapımı Avşar Yapım olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Son olarak Söz dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterini oynadı.

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