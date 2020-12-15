Deniz börülcesi halk arasında “kurşun otu” veya “tuzlu ot” olarak da bilinir. Sonbahar ayında denizdeki tuzu daha çok kendi bünyesinde topladığından dolayı yemek daha zor olmaktadır. Deniz börülcesi yaz başında toplanır. Ülkemizde Tuz gölü çevresinde, Aksaray’da, Ereğli’de, Burdur’da ve de Tarsus kıyısında da yetişir.

Deniz Börülcesinin Faydaları Nelerdir?