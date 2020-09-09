Deniz Bulutsuz'a şok!

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Habertürk'ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Ozan Güven'in şikayeti ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame düzenlendi.

DAVA AÇILDI

İddianamede, Deniz Bulutsuz’un, Ozan Güven’in yüzünü ve kolunu yaraladığın iddia edildi. Hazırlanan iddianamenin, Bulutsuz’un şikayeti üzerine Güven hakkında açılan dava ile birleştirilmesi istendi. İddianame kabul edilirse Deniz Bulutsuz, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.