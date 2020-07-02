Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürüldü. Çıkan iddiaların ardından Güven, sessiz kalırken, Deniz Bulutsuz açıklama yaptı. "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyen Bulutsuz, hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi. Peki Deniz Bulutsuz kimdir?, kaç yaşında ve nereli? İşte Deniz Bulutsuz hakkında

DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

1992 doğumlu olan Deniz Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Bulutsuz, Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışmıştır.