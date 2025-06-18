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        Deniz Öncü: MotoGP'ye giderek başarılı olmak istiyorum

        Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu Deniz Öncü, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Zafere ulaşmasının perde arkasını anlatan Deniz Öncü, MotoGP'ye yükselip orada da başarılı olmak istediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 19:59 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:59
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        "MotoGP'de de başarılı olmak istiyorum"
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        Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu Deniz Öncü, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "BU GURURU TAŞIMAK OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY"

        Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk yarışçı oldum. Bu gururu taşımak olağanüstü bir şey. Yarışın tüm turları çok hızlıydı o yüzden kıyasıya geçti. Hep lastiği korumaya çalıştım, bitişe gelirken rakibimle baş başa kaldım. Son 8 tur kala arayı açmaya çalıştım ve daha çok gazladım, Moreira 4 tur daha bekledi ve lastiği daha çok kaldı. O bana göre daha çok korudu, daha süratlı virajları dönebiliyordu. Son turda yarışı kaybedemem dedim ve Moreira'yı geçtim.

        - Kenan Sofuoğlu, Deniz Öncü'yü nasıl keşfetti?

        2015'te Kenan Sofuoğlu ile tanıştık. Çoğu zaman Sakarya'dayız antrenmanlarımız orada oluyor. Toprak, kardeşim Can ve Bahattin hepimiz beraberiz.

        "MOTOGP'DE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

        Moto2 gerçekten zor bir kategori, kategorinin anlaşması olarak bütün takımlar aynı motoru kullanmak zorunda. Tek farkı şase ve parçalar oluyor, takım veya pilotaj farkıyla yapılan bir kategori. MotoGP'ye gelmeden bir alt basamak burası... Hedefim MotoGP'ye gitmek değil, oraya ulaşınca başarılı olmayacağım. MotoGP'ye ulaşıp orada başarılı olmak istiyorum.

        "KENDİ İNSANIMIN ÖNÜNDE YARIŞMAYI ÇOK İSTERDİM"

        İspanya'da, İtalya'da o ülkenin yarışçıları kazanıyorlar ve taraftarlar resmen çıldırıyor. Yarışçılar orada çok gururlanıyor. Ben henüz ülkemde yarış yapmadım ama bunları görünce hayal ediyorum. Kendi ülkemde bir yarış kazanmak çok gurur verici bir şey olur. İstanbul Park'ta kendi insanımın önünde yarışmayı çok isterdim.

        "ALANYASPOR'U DESTEKLİYORUM"

        Formula 1'i çok sıkı takip ediyorum, Alanyaspor'u da destekliyorum. 3 senedir çok iyi değiliz. Biraz sıkıntılı geçti bu sene. Çok takip edemesem de Alanyaspor'u hep destekliyorum.

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