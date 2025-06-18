Deniz Öncü: MotoGP'ye giderek başarılı olmak istiyorum

Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk sporcu Deniz Öncü, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"BU GURURU TAŞIMAK OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY"

Moto2'de zafere ulaşan ilk Türk yarışçı oldum. Bu gururu taşımak olağanüstü bir şey. Yarışın tüm turları çok hızlıydı o yüzden kıyasıya geçti. Hep lastiği korumaya çalıştım, bitişe gelirken rakibimle baş başa kaldım. Son 8 tur kala arayı açmaya çalıştım ve daha çok gazladım, Moreira 4 tur daha bekledi ve lastiği daha çok kaldı. O bana göre daha çok korudu, daha süratlı virajları dönebiliyordu. Son turda yarışı kaybedemem dedim ve Moreira'yı geçtim.

🔹 "Aragon Pisti her zaman benim için özel oldu."



🎙️ Deniz Öncü: Yarışın tüm turları çok hızlıydı o yüzden kıyasıya geçti. Hep lastiği korumaya çalıştım, bitişe gelirken rakibimle baş başa kaldım. Son turda yarışı kaybedemem dedim ve Moreira'yı geçtim. pic.twitter.com/hEuuLcyGoN — HT Spor (@HTSpor) June 18, 2025

- Kenan Sofuoğlu, Deniz Öncü'yü nasıl keşfetti?

2015'te Kenan Sofuoğlu ile tanıştık. Çoğu zaman Sakarya'dayız antrenmanlarımız orada oluyor. Toprak, kardeşim Can ve Bahattin hepimiz beraberiz.

📺 Özel röportaj



🎙️ Deniz Öncü: 2015'te Kenan Sofuoğlu ile tanıştık. Çoğu zaman Sakarya'dayız antrenmanlarımız orada oluyor. Toprak, kardeşim Can ve Bahattin hepimiz beraberiz. pic.twitter.com/QEMQwazsgm — HT Spor (@HTSpor) June 18, 2025

"MOTOGP'DE BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Moto2 gerçekten zor bir kategori, kategorinin anlaşması olarak bütün takımlar aynı motoru kullanmak zorunda. Tek farkı şase ve parçalar oluyor, takım veya pilotaj farkıyla yapılan bir kategori. MotoGP'ye gelmeden bir alt basamak burası... Hedefim MotoGP'ye gitmek değil, oraya ulaşınca başarılı olmayacağım. MotoGP'ye ulaşıp orada başarılı olmak istiyorum.