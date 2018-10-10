SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Deniz patlıcanı
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Deniz patlıcanı nedir? Deniz patlıcanı nelere iyi gelir?

Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak olan deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirilmişti. Bunun üzerine deniz patlıcanının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, deniz patlıcanı nedir? Deniz patlıcanı ne işe yarar? Deniz patlıcanı yenir mi? İşte deniz patlıcanı hakkında merak edilenler...

10.10.2018 - 10:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde bulunan deniz patlıcanının diğer adı ise deniz hıyarı. Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak olan deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirilmişti. Bunun üzerine deniz patlıcanının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, deniz patlıcanı nedir? Deniz patlıcanı ne işe yarar? Deniz patlıcanı yenir mi? İşte deniz patlıcanı hakkında merak edilenler... 

DENİZ PATLICANI (DENİZ HIYARI) NEDİR, YENİLİR Mİ?

Deniz patlıcanı, omurgasız bir çeşit canlıdır ve yenilebilir. Deniz patlıcanı bizim bölgemizde sadece Ege Denizi'nde görülür ve özellikle Asya mutfağında tercih edilir. Ayrıca deniz patlıcanı ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılır. Çin tıbbına göre; deniz patlıcanının yorgunluğa, iktidarsızlığa ve eklem ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Bu deniz canlısının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Deniz patlıcanının bağışıklık sistemini güçlendirdiği, zengin bir protein kaynağı olduğu da bilinenler arasında...

DENİZ PATLICANI AVI NEDEN YASAK?

Asya mutfağında sıkça kullanılan deniz patlıcanlarının son dönemlerde Uzak Doğu'ya gönderilmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen yoğun olarak yakalandığı öğrenildi. Ancak deniz patlıcanının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği vurgulandı.

TÜİK'in 2016 verilerine göre; 2014'te yalnızca 553 bin dolar olan deniz patlıcanı ihracatı, 2015 yılında 4 milyon 43 bin dolara, 2016'nın 11 ayında ise 6 milyon 613 bin dolara yükseldi.

DENİZ PATLICANI NE ZAMAN AVLANIR?

Hong Kong başta olmak üzere ABD, Namibya, Tayvan ve Vietnam gibi ülkelere gönderilen deniz patlıcanı, geçimini denizden sağlayan dalgıçların da gelir kapısı oldu. Ancak popülasyonunun devamını sağlamak için Tarım Bakanlığı tarafından belli bölgeler dört yıllığına nadasa bırakılır, belli bölgelerde ise avcılığına izin verilir. Deniz patlıcanı avı kasım ayında başlar, haziran ayında sona erer. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X