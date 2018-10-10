Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde bulunan deniz patlıcanının diğer adı ise deniz hıyarı. Edirne'de durdurulan bir kamyonet içerisinde avlanması yasak olan deniz patlıcanı ve ahtapot ele geçirilmişti. Bunun üzerine deniz patlıcanının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, deniz patlıcanı nedir? Deniz patlıcanı ne işe yarar? Deniz patlıcanı yenir mi? İşte deniz patlıcanı hakkında merak edilenler...

DENİZ PATLICANI (DENİZ HIYARI) NEDİR, YENİLİR Mİ?

Deniz patlıcanı, omurgasız bir çeşit canlıdır ve yenilebilir. Deniz patlıcanı bizim bölgemizde sadece Ege Denizi'nde görülür ve özellikle Asya mutfağında tercih edilir. Ayrıca deniz patlıcanı ilaç ve kozmetik sanayinde de kullanılır. Çin tıbbına göre; deniz patlıcanının yorgunluğa, iktidarsızlığa ve eklem ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Bu deniz canlısının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Deniz patlıcanının bağışıklık sistemini güçlendirdiği, zengin bir protein kaynağı olduğu da bilinenler arasında...

DENİZ PATLICANI AVI NEDEN YASAK?

Asya mutfağında sıkça kullanılan deniz patlıcanlarının son dönemlerde Uzak Doğu'ya gönderilmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen yoğun olarak yakalandığı öğrenildi. Ancak deniz patlıcanının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği vurgulandı.

TÜİK'in 2016 verilerine göre; 2014'te yalnızca 553 bin dolar olan deniz patlıcanı ihracatı, 2015 yılında 4 milyon 43 bin dolara, 2016'nın 11 ayında ise 6 milyon 613 bin dolara yükseldi.

DENİZ PATLICANI NE ZAMAN AVLANIR?

Hong Kong başta olmak üzere ABD, Namibya, Tayvan ve Vietnam gibi ülkelere gönderilen deniz patlıcanı, geçimini denizden sağlayan dalgıçların da gelir kapısı oldu. Ancak popülasyonunun devamını sağlamak için Tarım Bakanlığı tarafından belli bölgeler dört yıllığına nadasa bırakılır, belli bölgelerde ise avcılığına izin verilir. Deniz patlıcanı avı kasım ayında başlar, haziran ayında sona erer.

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